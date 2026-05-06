Festa do Queijo de Rochedinho é adiada por risco de mau tempo

A 9ª edição da tradicional Festa do Queijo de Rochedinho teve a data alterada após decisão baseada em alerta da Defesa Civil, que prevê pancadas de chuva, tempestades isoladas, raios e rajadas de vento na região. Inicialmente marcada para esta semana, a festa foi adiada de forma preventiva, priorizando a segurança de expositores, trabalhadores e do público.

Com a mudança, o evento será realizado nos dias 15 e 16 de maio, no mesmo local, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, e com a programação mantida. A organização reforça que a estrutura e as atrações previstas seguem inalteradas.

Consolidada no calendário local, a Festa do Queijo reúne produtores, expositores e visitantes em um ambiente voltado à valorização da cultura regional e da produção artesanal. Entre os destaques estão os queijos artesanais, incluindo o inusitado queijo de tereré, além de doces típicos como doce de leite e ambrosia, e opções gastronômicas como galeto de pequi.

A programação também contempla atrações culturais para todas as idades e a participação de alunos da escola anfitriã, que apresentam produtos desenvolvidos em atividades pedagógicas.

Na edição anterior, realizada em 2025, o evento reuniu cerca de 10 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é de público ainda maior, impulsionado pela ampliação da programação e pela diversidade de atrações, agora mantidas para a nova data.

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