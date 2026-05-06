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Idoso morre dias após ser atingido por caminhão na BR-163, em Dourados

No dia do acidente, ele conduzia uma bicicleta elétrica

06 maio 2026 - 15h13Vinicius Costa
Idoso foi atingido por um caminhão no dia do acidenteIdoso foi atingido por um caminhão no dia do acidente   (Leandro Holsbach)

Pedro Arcanjo dos Santos, de 63 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 6, após não resistir a ferimentos de um atropelamento que sofreu na BR-163, em Dourados, na segunda-feira, dia 4.

No dia do acidente, o idoso estava conduzindo uma bicicleta elétrica e foi atingido por um caminhão.

Segundo o site Ligado na Notícia, o idoso foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.

Porém, nesta madrugada, ele não resistiu e faleceu no hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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