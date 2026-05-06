Idoso morre dias após ser atingido por caminhão na BR-163, em Dourados

Pedro Arcanjo dos Santos, de 63 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 6, após não resistir a ferimentos de um atropelamento que sofreu na BR-163, em Dourados, na segunda-feira, dia 4.
No dia do acidente, o idoso estava conduzindo uma bicicleta elétrica e foi atingido por um caminhão.
Segundo o site Ligado na Notícia, o idoso foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.
Porém, nesta madrugada, ele não resistiu e faleceu no hospital.
O caso será investigado pela Polícia Civil.Reportar Erro
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