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Indígena leva pedrada do primo e corre risco de perder a visão em MS

Vítima informou que possui uma desavença com o familiar, que usou um estilingue para ataca-lo

06 maio 2026 - 08h38Vinicius Costa    atualizado em 06/05/2026 às 08h40
Pedra foi lançada de um estilinguePedra foi lançada de um estilingue   (Getty Images/iStockphoto)

Indígena, morador da Aldeia Potrero Guaçu, em Paranhos, precisou ser internado na Santa Casa de Campo Grande nesta terça-feira, dia 5, após ser atingido por uma pedrada no rosto, que causou uma lesão grave no olho esquerdo.

Ele corre o risco de perder a visão e vai passar por procedimento cirúrgico, conforme orientação médica repassada para a Polícia Militar, que esteve na unidade hospitalar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou que seguia pela aldeia em direção a um campo de futebol, quando encontrou o primo. O caso aconteceu no domingo, dia 3.

O suspeito se armou com um estilingue e disparou a pedra que atingiu o olho esquerdo da vítima. Devido ao ferimento, o indígena procurou atendimento na unidade de saúde local e posteriormente foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

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