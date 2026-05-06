Mecânico com condenação de 12 anos por estupro é preso em Dourados

Mecânico, de 51 anos, foi preso por uma equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) durante a Operação Caminhos Seguros, nesta terça-feira, dia 5, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Contra ele, havia um mandado de prisão referente a uma sentença condenatória definitiva pelo crime de estupro de vulnerável com pena de 12 anos de prisão em regime fechado.
Detalhes sobre o crime não foram divulgados pela Polícia Civil. Apenas que após a detenção, o indivíduo foi levado até a delegacia e colocado à disposição da Justiça.
Equipes da DEPCA permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.
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