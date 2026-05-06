Após 24 dias internado, morre homem ferido a tiros no Centro-Oeste

Saiba Mais Polícia Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital

Morreu durante a terça-feira, dia 5, o homem que foi ferido a tiros no Jardim Centro-Oeste. A vítima foi identificada como Robert de Oliveira dos Santos, de 28 anos, e o crime aconteceu no dia 12 de abril, em Campo Grande.

Ele estava internado na Santa Casa desde o dia do atentado, quando foi socorrido em estado grave por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Porém, após 24 dias internado, ele não resistiu.

Conforme o histórico da ocorrência, militares do 10º Batalhão foram acionados para averiguar uma situação na rua Araraquara, onde Robert estava sendo atendido e apresentava dificuldades respiratórias.

No entanto, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais não localizaram vestígios de sangue, estojos de munição ou testemunhas que pudessem relatar o ocorrido. Durante as diligências, uma equipe do Batalhaõ de Choque informou, via rede rádio, que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa.

Na unidade hospitalar, foi confirmado que Robert sofreu três perfurações causadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na região torácica e uma na região do quadril.

Ele tinha passagens por tráfico de drogas e outros crimes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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