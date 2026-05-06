Menu
Menu Busca quarta, 06 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Governo prepara nova etapa do Desenrola voltada a trabalhadores informais

Segundo Dario Durigan, público enfrenta os juros mais altos do paí

06 maio 2026 - 10h22Sarah Chaves, com CNN
Dario Durigan, ministro da FazendaDario Durigan, ministro da Fazenda   ( Washington Costa/Ministério da Fazenda)

O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6) que o governo federal estuda uma nova etapa do programa Desenrola Brasil, desta vez voltada para trabalhadores informais que estão com as contas em dia, mas enfrentam dívidas com juros elevados.

A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro. Segundo Durigan, o anúncio da nova fase pode ocorrer entre o fim de maio e o início de junho.

“O informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, ele não tem renda fixa por mês”, afirmou o ministro. Ele acrescentou que esse público “é quem mais toma juros caros no país”.

De acordo com Durigan, a proposta será uma continuação do Desenrola lançado em 2023, mas com foco em pessoas que, apesar de não estarem inadimplentes, acabam pagando taxas mais altas por terem renda instável e dificuldade de acesso ao crédito tradicional.

O ministro destacou que a intenção não é criar uma cultura de perdão de dívidas. Segundo ele, o governo tenta responder ao aumento dos juros registrado em 2024, que voltou a encarecer empréstimos e financiamentos.

Durigan também afirmou que a nova etapa deverá ter duração limitada, com previsão inicial de funcionamento por cerca de 90 dias.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fluxo de caminhões
Economia
CMN regulamenta programa de renovação de ônibus e de caminhões
Prefeita Adriane Lopes - Foto: Vitor Kramer
Cidade
Justiça acaba com ação do PT que questionava aumento da 'taxa do lixo' em Campo Grande
Consumo cresce em abril, impulsionado por duráveis e renda
Economia
Consumo cresce em abril, impulsionado por duráveis e renda
Tribunal de Contas da União (TCU) / Leopoldo Silva/Agência Senado
Economia
Entidades do setor financeiro criticam decisão do TCU que suspende consignado do INSS
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Novo Desenrola começa a valer nesta terça-feira
Transporte de passageiros em terminal
Economia
Tarifa zero no transporte poderia ser novo Bolsa Família, diz estudo
Lula durante o evento de lançamento do programa
Economia
Desenrola Brasil ajudará população a 'tirar corda do pescoço', diz Lula
Imagem ilustrativa
Economia
Já fez a declaração do Imposto de Renda? Faculdade oferece atendimento gratuito na Capital
Entre os itens mais procurados, perfumes e cosméticos lideram a preferência
Economia
Consumidor da Capital deve investir até R$ 200 no presente de Dia das Mães, aponta pesquisa
Lula assinou nova medida provisória
Economia
Lula anuncia novo Desenrola para quem ganha até R$ 8,1 mil

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Gabriel foi atingido por três tiros
Polícia
Rapaz que entrou na frente de tiros para salvar namorada morre em Três Lagoas
Vítima faleceu ainda no local
Polícia
AGORA: Motociclista morre atropelado após acidente na Avenida Gunter Hans