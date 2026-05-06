Governo prepara nova etapa do Desenrola voltada a trabalhadores informais

O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6) que o governo federal estuda uma nova etapa do programa Desenrola Brasil, desta vez voltada para trabalhadores informais que estão com as contas em dia, mas enfrentam dívidas com juros elevados.

A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro. Segundo Durigan, o anúncio da nova fase pode ocorrer entre o fim de maio e o início de junho.

“O informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, ele não tem renda fixa por mês”, afirmou o ministro. Ele acrescentou que esse público “é quem mais toma juros caros no país”.

De acordo com Durigan, a proposta será uma continuação do Desenrola lançado em 2023, mas com foco em pessoas que, apesar de não estarem inadimplentes, acabam pagando taxas mais altas por terem renda instável e dificuldade de acesso ao crédito tradicional.

O ministro destacou que a intenção não é criar uma cultura de perdão de dívidas. Segundo ele, o governo tenta responder ao aumento dos juros registrado em 2024, que voltou a encarecer empréstimos e financiamentos.

Durigan também afirmou que a nova etapa deverá ter duração limitada, com previsão inicial de funcionamento por cerca de 90 dias.



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