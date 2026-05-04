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Já fez a declaração do Imposto de Renda? Faculdade oferece atendimento gratuito na Capital

Serviço acontece em maio, com orientação de acadêmicos e professores em datas específicas e vagas limitadas

04 maio 2026 - 15h49Taynara Menezes
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Se a declaração do Imposto de Renda ainda está pendente, uma iniciativa da Estácio pode ajudar. A instituição oferece atendimento gratuito em Campo Grande, com suporte de acadêmicos de Ciências Contábeis, supervisionados por professores, para auxiliar contribuintes no preenchimento correto da declaração.

A ação é voltada tanto para a comunidade interna quanto externa, especialmente para quem possui renda anual de até R$ 50 mil e apenas uma fonte de renda. O objetivo é evitar erros, tirar dúvidas e reduzir o risco de problemas com a Receita Federal do Brasil.

Os atendimentos ocorrem ao longo de maio, na Sala da CPA, no térreo da instituição. Às terças e quartas-feiras, o serviço será das 17h às 18h30 (dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27). Já às sextas-feiras, o horário é das 14h30 às 18h30 (dias 8, 15, 22 e 29).

Para participar, é necessário agendar previamente via WhatsApp. No dia marcado, o contribuinte deve apresentar documentos como a última declaração, documentos pessoais, comprovante de residência, informes de rendimento, extratos bancários, dados de dependentes e comprovantes de despesas com educação e saúde, além de documentos de compra ou venda de bens, se houver.

Serviço:

 Local: Estácio Campo Grande – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800
 Datas: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de maio
 Horários: terças e quartas, das 17h às 18h30; sextas, das 14h30 às 18h30
 Agendamento: WhatsApp (67) 9229-4773

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