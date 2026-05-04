Geração de empregos cresce em MS e saldo chega a 3.554 vagas em março

Mato Grosso do Sul abriu 3.554 vagas formais de emprego em março de 2026, resultado de 40.698 admissões e 37.144 desligamentos, segundo dados do Caged compilados pela Semadesc.

O resultado mantém o saldo positivo no ano, que já soma 14.030 postos de trabalho com carteira assinada no Estado. Em relação a março de 2025, houve avanço de 8,41% nas admissões e crescimento expressivo de 172,55% no saldo, indicando aceleração na geração de empregos formais.

O setor de serviços liderou a criação de vagas no mês, com 1.680 postos, seguido pela indústria (1.208) e pela construção civil (886). O comércio também teve desempenho positivo, com 227 empregos gerados, enquanto a agropecuária registrou saldo negativo de 447 vagas.

Entre os municípios, Campo Grande concentrou a maior geração de empregos, com 1.428 vagas, seguida por Inocência (899), Três Lagoas (324), Corumbá (271) e Chapadão do Sul (180). Na outra ponta, Paranaíba (-181), Aral Moreira (-142) e Laguna Carapã (-141) apresentaram os piores resultados no período.

Nos últimos 12 meses, o Estado acumula saldo de 20.565 empregos formais, com crescimento de 3,01%. A taxa de rotatividade em março ficou em 32,98%, refletindo o volume de admissões e desligamentos no mercado de trabalho.

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