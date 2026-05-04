Tombamento de caminhão provoca interdição na BR-060, em Campo Grande

O tombamento de um caminhão-tanque com vazamento de combustível provocou a interdição da BR-060, no trecho do km 368, em Campo Grande, no começo da tarde desta segunda-feira, dia 4.

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, que pontuou que houve uma vítima, mas o estado de saúde ainda é incerto.

Segundo a corporação, a interdição foi ocasionada em razão do risco devido à presença de material inflamável. Equipes de emergência estão em operação no local para conseguir limpar a pista e atender a vítima.

A orientação é evitar a região e buscar rotas alternativas, respeitar a sinalização e orientações das autoridades e redobrar a atenção ao trafegar nas proximidades.

"Ainda não há previsão para liberação da via", pontuou a PRF.

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