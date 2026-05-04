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Especialistas em furtos de caminhonete são presos em MS

Um homem foi preso em flagrante e um adolescente apreendido

04 maio 2026 - 08h38Vinicius Costa
Operação montada em conjunto prendeu um dos envolvidosOperação montada em conjunto prendeu um dos envolvidos   (Divulgação/PCMS)

Integrantes de um grupo especializado no furto de caminhonetes foram presos durante uma ação policial em Dourados e Eldorado, durante o último sábado, dia 2. A ação reuniu policiais da Defurv, Defron e até PRF.

Tudo começou em razão de um furto de uma caminhonete em Dourados, onde após cruzamento de dados de inteligência, foi identificado a utilização de um veículo de apoio e a movimentação dos suspeitos em comboio com destino à faixa de fronteira.

Segundo a Polícia Civil, Diante da possibilidade de continuidade da ação criminosa, foi organizada operação conjunta com a PRF, que resultou na abordagem e interceptação do veículo suspeito no município de Eldorado.

Durante a ação, foram apreendidos equipamentos de alta tecnologia utilizados na prática de furtos de veículos, dinheiro em espécie e outros instrumentos relacionados à atividade criminosa, evidenciando a estrutura organizada do grupo.

Um homem foi preso em flagrante e um adolescente apreendido. Ambos foram encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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