Homem é socorrido após levar facada no pescoço em alojamento em Maracaju

Um homem de 24 anos foi preso após tentar matar um colega de alojamento em Maracaju. O caso ocorreu na manhã de domingo (3). A vítima, também de 24 anos, foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi preso ainda no local da ocorrência, e a faca utilizada no ataque foi apreendida. O Corpo de Bombeiros atendeu a vítima no bairro Vila Juquita. Ela estava consciente e orientada no momento do socorro, sendo encaminhada ao hospital local.

Ainda segundo a PM, testemunhas relataram que autor e vítima, ambos de 24 anos e residentes no mesmo alojamento, vinham se desentendendo.

Conforme apurado, a vítima é investigada por um homicídio ocorrido em 2021, no município de Coronel Sapucaia, onde, em companhia de outros dois indivíduos, teria supostamente participado da execução de um jovem de 19 anos, mediante agressões no interior de uma aldeia naquela região.

O caso em Maracaju é tratado como tentativa de homicídio, segue sendo investigado e o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

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