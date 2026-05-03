Operação em Deodápolis prende envolvido com tráfico e apreende moto de 'delivery'

Ação integrada entre a Polícia Militar e Civil de Deodápolis, com apoio da Força Tática do 14º Batalhão, resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas. A operação ocorreu no sábado (2) e foi concluída com a detenção do suspeito.

De acordo com as forças de segurança, a ação foi desencadeada após o recebimento de diversas denúncias, além de elementos obtidos durante monitoramento e relatórios investigativos previamente elaborados, que indicavam que o suspeito utilizava a própria residência como ponto de comercialização de drogas, como maconha e cocaína.

As equipes se deslocaram até o endereço investigado, onde realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito. Durante buscas no imóvel foram apreendidos:

- 05 papelotes de substância análoga à cocaína (aproximadamente 2,8g);

- 01 porção maior de cocaína (aproximadamente 32,8g);

- 12 porções de maconha (aproximadamente 44,5g);

- 01 frasco contendo maconha já fracionada (aproximadamente 35,3g);

- 04 balanças de precisão em funcionamento;

- R$ 665,00 em espécie;

- Diversos materiais utilizados para embalagem de drogas.

Segundo a investigação, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à presença de balanças de precisão e materiais de fracionamento, indicam a destinação comercial das substâncias, com estimativa de produção de mais de 60 porções para venda.

No local, também foi apreendida uma motocicleta que, conforme apurado, seria utilizada para a entrega de drogas na modalidade “delivery”. Testemunhas relataram intensa movimentação de usuários e a prática reiterada de comercialização de entorpecentes na residência.

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O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotados os procedimentos de comunicação à Justiça para as providências cabíveis.

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