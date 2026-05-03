Menu
Menu Busca domingo, 03 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Operação em Deodápolis prende envolvido com tráfico e apreende moto de 'delivery'

Testemunhas relataram intensa movimentação de usuários e a prática reiterada de comercialização de entorpecentes na residência

03 maio 2026 - 19h11Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Ação integrada entre a Polícia Militar e Civil de Deodápolis, com apoio da Força Tática do 14º Batalhão, resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas. A operação ocorreu no sábado (2) e foi concluída com a detenção do suspeito.

De acordo com as forças de segurança, a ação foi desencadeada após o recebimento de diversas denúncias, além de elementos obtidos durante monitoramento e relatórios investigativos previamente elaborados, que indicavam que o suspeito utilizava a própria residência como ponto de comercialização de drogas, como maconha e cocaína.

As equipes se deslocaram até o endereço investigado, onde realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito. Durante buscas no imóvel foram apreendidos:

  • - 05 papelotes de substância análoga à cocaína (aproximadamente 2,8g);

  • - 01 porção maior de cocaína (aproximadamente 32,8g);

  • - 12 porções de maconha (aproximadamente 44,5g);

  • - 01 frasco contendo maconha já fracionada (aproximadamente 35,3g);

  • - 04 balanças de precisão em funcionamento;

  • - R$ 665,00 em espécie;

  • - Diversos materiais utilizados para embalagem de drogas.

Segundo a investigação, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à presença de balanças de precisão e materiais de fracionamento, indicam a destinação comercial das substâncias, com estimativa de produção de mais de 60 porções para venda.

No local, também foi apreendida uma motocicleta que, conforme apurado, seria utilizada para a entrega de drogas na modalidade “delivery”. Testemunhas relataram intensa movimentação de usuários e a prática reiterada de comercialização de entorpecentes na residência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotados os procedimentos de comunicação à Justiça para as providências cabíveis.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Política
Câmara dos Deputados aprova projeto que limita jornada de policiais e bombeiros militares
Polícia Militar de Bonito |
Polícia
Hóspede leva surra de recepcionista após confusão por cone em hotel de Bonito
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Briga em condomínio em Dourados termina com dois homens na delegacia
FOTO: Reprodução / Da Hora Bataguassu
Polícia
Homem morre após capotamento na BR-267 entre Bataguassu e Nova Casa Verde
Divulgação | Polícia Civil - MS
Polícia
Polícia faz operação em Bataguassu e prende 'damas' do tráfico em flagrante
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Polícia Militar faz diligências, recupera bike furtada e prende suspeito em Maracaju
Divulgação/Assessoria/PMMS
Polícia
Homem surra esposa, ameaça filhos e acaba preso pela PM em Nova Alvorada do Sul
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Puxões de cabelo contra mulher em festa terminam com homem preso em Maracaju
Imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é executado à queima-roupa e adolescente fica ferido em Três Lagoa

Mais Lidas

Foto: Rodrigo Tammaro
Clima
Capital terá queda nas temperaturas e pode registrar frio abaixo de 10°C na próxima semana
Fazenda Churrascada Campo Grande - Foto: Reprodução/Google
Justiça
Justiça manda Fazenda Churrascada suspender shows e música no Parque dos Poderes
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Homem sofre crise de asma, desmaia e morre em Campo Grande