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Briga em condomínio em Dourados termina com dois homens na delegacia

Os envolvidos foram conduzidos no compartimento de presos, como medida de segurança da guarnição

03 maio 2026 - 16h33Vinícius Santos
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMSCaso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS  

Dois homens, de 34 e 31 anos, se agrediram em um condomínio em Dourados na madrugada deste domingo (3). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e é tratado como vias de fato e lesão corporal dolosa. 

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada no Condomínio Itaquera. No local, em contato com uma testemunha, foi informado que os envolvidos chegaram ao condomínio em visível estado de alteração e iniciaram uma discussão.

Ainda conforme o registro policial, durante a desinteligência, um dos homens arremessou um calçado (sapato) contra o rosto da vítima. O impacto causou uma lesão contusa, um corte na região do supercílio.

A testemunha relatou ainda que o autor tentou se ocultar no interior do condomínio após a agressão, sendo localizado posteriormente pelos policiais. A vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o autor.

Diante da materialidade da lesão e dos relatos colhidos, ambos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. Os envolvidos foram conduzidos no compartimento de presos, como medida de segurança da guarnição.

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