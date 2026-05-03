Homem morre após capotamento na BR-267 entre Bataguassu e Nova Casa Verde

Um homem de 47 anos morreu na madrugada deste domingo (3) em decorrência de um acidente de trânsito no quilômetro 98 da rodovia BR-267, entre Bataguassu e Nova Casa Verde.

Segundo informou o site Da Hora Bataguassu, a vítima fatal foi identificada como Alesandro Ferreira da Silva. O acidente envolveu o capotamento de um veículo GM/Vectra, com placas de Nova Andradina.

Alesandro seguia como passageiro no automóvel, que trafegava no sentido Bataguassu–Nova Casa Verde, quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Durante o acidente, Alesandro foi arremessado para fora do veículo e morreu ainda no local. O motorista e uma mulher, que também ocupava o carro, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Casa Verde e encaminhados ao Hospital Regional de Nova Andradina.

Conforme informações levantadas no local, o teste do etilômetro realizado no condutor apontou 0,15 mg/L de álcool. Todos os ocupantes seriam moradores de uma propriedade rural próxima ao local do acidente.

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Equipes do Núcleo de Perícias e da Polícia Civil de Bataguassu estiveram no local para a realização dos procedimentos de praxe. O caso segue sob investigação, com o objetivo de esclarecer a dinâmica do acidente e, se for o caso, apurar eventuais responsabilidades.

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