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Homem surra esposa, ameaça filhos e acaba preso pela PM em Nova Alvorada do Sul

Segundo dados da ocorrência, a violência com socos e chutes aconteceu na frente dos filhos do casal

03 maio 2026 - 14h56Vinícius Santos
Divulgação/Assessoria/PMMSDivulgação/Assessoria/PMMS  

Homem de 48 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (2), em Nova Alvorada do Sul, por violência doméstica contra a companheira, de 43 anos, na frente dos filhos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Segundo a PM, uma adolescente procurou ajuda após presenciar o padrasto agredindo a mãe dentro de casa. No local, a vítima relatou aos policiais que o suspeito havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e, no início da noite, ficou agressivo.

Conforme o relato, ele passou a ameaçar os filhos da mulher e, ao tentar defendê-los, a vítima também foi ameaçada de morte. Em seguida, o suspeito desferiu socos, chutes e tapas, além de expulsar a mulher e os filhos da residência.

Durante a ação, ele ainda arremessou uma faca na direção da companheira, que não foi atingida. O suspeito foi encontrado pelos policiais na varanda da casa, em visível estado de embriaguez e agitação, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com a vítima, para as providências cabíveis.

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