Homem surra esposa, ameaça filhos e acaba preso pela PM em Nova Alvorada do Sul

Homem de 48 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (2), em Nova Alvorada do Sul, por violência doméstica contra a companheira, de 43 anos, na frente dos filhos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Segundo a PM, uma adolescente procurou ajuda após presenciar o padrasto agredindo a mãe dentro de casa. No local, a vítima relatou aos policiais que o suspeito havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e, no início da noite, ficou agressivo.

Conforme o relato, ele passou a ameaçar os filhos da mulher e, ao tentar defendê-los, a vítima também foi ameaçada de morte. Em seguida, o suspeito desferiu socos, chutes e tapas, além de expulsar a mulher e os filhos da residência.

Durante a ação, ele ainda arremessou uma faca na direção da companheira, que não foi atingida. O suspeito foi encontrado pelos policiais na varanda da casa, em visível estado de embriaguez e agitação, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com a vítima, para as providências cabíveis.

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