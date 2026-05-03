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No aniversário de Caracol, Beto Pereira ressalta investimentos e parabeniza avanços do município

Parlamentar participou das comemorações de 61 anos no evento que reuniu autoridades estaduais e municipais

03 maio 2026 - 14h14Sarah Chaves
A programação incluiu a entrega e o lançamento de obras nas áreas de habitaçãoA programação incluiu a entrega e o lançamento de obras nas áreas de habitação   (Divulgação)

O deputado federal, Beto Pereira (Republicanos-MS), participou das comemorações pelos 61 anos de Caracol, neste sábado (2), e destacou recursos já destinados ao município ao longo do mandato.

Entre as contribuições, o parlamentar encaminhou R$ 297 mil para a compra de uma minicarregadeira e R$ 668 mil para a revitalização do Ginásio 1º de Maio. Também há recursos indicados para obras de recapeamento, recuperação asfáltica e construção de calçadas em diferentes regiões da cidade.

Durante a agenda, o deputado falou sobre o desenvolvimento do município e a atuação da gestão local. "Quero parabenizar Caracol, cada um dos habitantes, que fazem dessa cidade uma cidade modelo. Parabenizar ao prefeito Neco e o vice Preguinho por liderarem esse processo. Conheço os 79 municípios de MS e os prefeitos têm em Caracol essa referência — referência na pavimentação asfáltica, no esporte, na educação, na saúde. Caracol enfrentava um problema que era a geração de empregos. E hoje, esse problema está sendo solucionado com a chegada do frigorífico", afirmou.

A programação incluiu a entrega e o lançamento de obras nas áreas de habitação, saúde, esporte, educação e saneamento, com investimentos que passam de R$ 22 milhões. Entre as ações, estão unidades habitacionais no loteamento Antonito Jarson, melhorias em unidade de saúde, implantação de espaços para atividades físicas e obras no sistema de esgoto.

A agenda contou com a presença do prefeito Neco Pagliosa, do vice-prefeito Preguinho, do governador Eduardo Riedel e do vice-governador Barbosinha.

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