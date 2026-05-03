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Senac abre vagas para técnico em enfermagem e capacitações em áreas digitais em Ponta Porã

Há opções para quem busca qualificação rápida ou formação técnica

03 maio 2026 - 13h32Sarah Chaves
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

O Senac de Ponta Porã está com matrículas abertas para cursos de qualificação profissional em diferentes áreas, com opções que vão desde formação técnica até capacitações rápidas voltadas ao mercado de trabalho.


Entre os destaques está o curso Técnico em Enfermagem, com início previsto para 18 de maio de 2026 e término em agosto de 2028. A formação é voltada para quem quer entrar na área da saúde e exige idade mínima de 18 anos, além de o aluno estar cursando pelo menos o 2º ano do ensino médio. O curso prepara para atuação em hospitais, clínicas e outros serviços de atendimento.


Além da formação técnica, a unidade oferece cursos livres para quem busca aprender rápido ou se atualizar. Na área de tecnologia, há opções como Excel avançado, informática básica, design gráfico com Canva e Power BI. Também estão disponíveis cursos de marketing digital, com foco em redes sociais e atuação como assistente na área.


Há ainda formações voltadas a públicos específicos, como informática básica para a melhor idade. Na área da saúde, uma das opções é o curso de técnicas de aplicação de injetáveis.


O portfólio inclui também cursos nas áreas de beleza, como extensão de cílios e barbeiro, além de capacitações em turismo e gestão, incluindo treinamentos para conselhos municipais e uso de inteligência artificial na tomada de decisões.


As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Senac: ms.senac.br/Escolas/Ponta-Porã

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