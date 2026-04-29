Emprega CG leva mais de 200 vagas à Região Bandeira nesta quarta-feira

A Região Bandeira será ponto de encontro para quem procura emprego nesta quarta-feira (29). Das 8h às 12h, o CRAS Lili Fernandes, no Jardim Moema, recebe mais uma edição do Emprega CG, com a presença de 10 empresas e a oferta de mais de 200 vagas em diferentes áreas.

A proposta da ação é levar oportunidades para perto da população, conectando diretamente empregadores e candidatos em um espaço acessível. Durante o evento, será possível participar de seleções na hora, o que agiliza o processo e amplia as chances de contratação.

Há vagas para funções como operador de caixa, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, operador de produção e vendedor.

A iniciativa faz parte da estratégia do município para incentivar a geração de emprego e renda, além de ampliar o acesso ao mercado de trabalho nas regiões da cidade. Os interessados devem levar documentos pessoais e currículo atualizado.

Serviço

Evento: Emprega CG – Região Bandeira

Data: quarta-feira (29)

Horário: 8h às 12h

Local: CRAS Lili Fernandes – Jardim Moema

Endereço: Rua Querubina García Nogueira, s/n – Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis





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