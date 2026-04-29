MP cobra medidas imediatas contra incêndio em presídio de Amambai

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul recomendou, nesta terça-feira (28), a adoção imediata de medidas de segurança contra incêndio no presídio de Amambai, após identificar a necessidade urgente de adequação da unidade às normas técnicas. A iniciativa busca garantir a integridade de detentos, servidores e demais pessoas que circulam no local.

A recomendação determina a implementação do Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico no estabelecimento penal e estabelece prazo de 30 dias para que a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) defina a contratação dos serviços e a fonte de recursos. No mesmo período, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos deve adotar providências técnicas para viabilizar o início das obras.

O documento também exige que os órgãos apresentem um cronograma detalhado das intervenções, com etapas, prazos e responsáveis, além do envio de relatórios mensais ao MPMS até a conclusão do projeto, que já conta com aprovação do Corpo de Bombeiros.

As instituições notificadas têm 10 dias para informar se acatam a recomendação. Em caso de descumprimento, o MPMS poderá adotar medidas judiciais para garantir a execução das adequações e responsabilizar eventuais agentes públicos.

A medida integra a fiscalização contínua do órgão nas unidades prisionais da comarca ao longo de 2026, que inclui o acompanhamento das condições estruturais, sanitárias e de segurança dos estabelecimentos penais.