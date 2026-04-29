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Clima

Tempo firme e calor voltam a ser frequentes em MS a partir desta quarta

As temperaturas máximas estarão em elevação gradual

29 abril 2026 - 06h50Vinicius Costa
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo GrandeCéu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo firme e o calor voltarão a ser frequentes a partir desta quarta-feira, dia 28, em Mato Grosso do Sul, após uma rápida passagem de uma frente fria no começo desta semana.

As temperaturas máximas estarão em elevação gradual com valores que podem chegar aos 34°C em algumas regiões.

Contudo, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as áreas de baixa pressão atmosférica indicam a possibilidade de chuvas e tempestades ao longo do dia, com chance de ventos de até 40 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 17°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 17°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 30°C.

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