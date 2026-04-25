Sábado será de calor intenso e tempo firme com máxima de até 36°C em MS

Sábado (25) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o ar quente e seco. O Pantanal será mais 'castigado' Corumbá pode chegar a máxima de até 36°C.

Em Campo Grande, a variação fica entre 22°C e 33°C, com sensação de calor durante a tarde. No Leste do Estado, como em Três Lagoas, as temperaturas podem atingir 35°C, enquanto no Grande Dourados ficam próximas de 33°C.

Sábado será de baixa umidade relativa do ar, variando entre 25% e 45%, o que exige atenção redobrada à hidratação e cuidados com a exposição ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.

Sábado será de tempo estável na maior parte do Estado, mas não se descartam pancadas de chuva isoladas em alguns pontos. Os ventos atuam do quadrante norte, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais fortes em áreas isoladas.

Sábado será também de alerta para risco de incêndios florestais devido ao calor e ao ar seco, reforçando a recomendação para evitar qualquer tipo de queimada. Confira o mapa abaixo:

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