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Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital

Vítima ainda não identificada teve óbito constatado no local; área foi isolada e ocorrência segue em andamento

23 abril 2026 - 19h51Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 23/04/2026 às 19h52

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite desta quarta-feira (23) dentro de uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

As informações iniciais apontam que o indivíduo estava em surto no interior da unidade quando a ocorrência foi acionada. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que deve apontar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do óbito. O caso segue em andamento.

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