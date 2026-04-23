Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite desta quarta-feira (23) dentro de uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.
As informações iniciais apontam que o indivíduo estava em surto no interior da unidade quando a ocorrência foi acionada. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que deve apontar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do óbito. O caso segue em andamento.Reportar Erro
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