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Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça

Segundo apurado, de forma informal aos policiais, o acusado teria confessado a prática dos crimes, relatando que utilizou facas e uma foice durante o ataque

23 abril 2026 - 11h54Vinícius Santos
Casal foi morto de forma brutalCasal foi morto de forma brutal   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O plantão do Judiciário decretou, nesta quinta-feira (23), a prisão preventiva de Lucas Ribeiro de Carvalho, de 25 anos, suspeito de cometer dois homicídios consumados e uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, na noite de terça-feira (21).

Conforme a decisão, a prisão — que não tem prazo determinado — foi imposta para garantia da ordem pública, diante da gravidade do caso e do risco que a liberdade do acusado pode representar.

De acordo com as informações, Lucas, conhecido como “Arroz” ou “Arrozinho”, teria utilizado duas facas e uma foice durante o ataque. Um homem e uma mulher morreram ainda no local. A terceira vítima foi socorrida em estado gravíssimo, com lesões severas.

Após o crime, o suspeito foi localizado e capturado por forças policiais no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

Ainda segundo apurado, de forma informal aos policiais, o acusado teria confessado a prática dos crimes, relatando que foi até o local armado e, após uma discussão, desferiu diversos golpes contra as vítimas. As agressões resultaram nas mortes de Ivani Pereira e Carlos, além de ferimentos graves em uma terceira pessoa, que sobreviveu.

Com a prisão preventiva decretada, Lucas Ribeiro de Carvalho deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

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