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Colisões contra postes disparam em 2026 e já somam 85 casos em MS

Casos provocam riscos à população e interrupções no fornecimento de energia

23 abril 2026 - 12h38Vinicius Costa
Acidente entre carro e poste é costumeiro em Campo GrandeAcidente entre carro e poste é costumeiro em Campo Grande   (Divulgação/Energisa)

O número de acidentes envolvendo veículos e postes de energia elétrica disparou em Mato Grosso do Sul nos primeiros meses de 2026. De janeiro a abril, foram registrados 85 casos no estado, contra 30 ocorrências no mesmo período de 2025 — um aumento de aproximadamente 183%, o que representa, em média, uma colisão a cada 36 horas.

Além dos prejuízos materiais, esse tipo de ocorrência coloca em risco motoristas, pedestres e pode provocar interrupções prolongadas no fornecimento de energia.

Em 11 de janeiro, um carro colidiu contra um poste na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, no Jardim Veraneio. Já em 25 de fevereiro, um caminhão com carga acima do permitido enroscou em fios e comprometeu a estrutura de um poste em uma das principais avenidas da capital. No mês seguinte, em 20 de março, outro veículo atingiu um poste na Avenida Wilson Paes de Barros, atrás da Base Aérea.

O caso mais recente ocorreu em 21 de abril, quando um caminhão-guincho desgovernado desceu a rua Juiz de Fora, no bairro Jardim Seminário, e colidiu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica foi danificada, exigindo a reconstrução completa da estrutura e causando interrupção no fornecimento de energia na região.

As ocorrências não se concentram apenas na capital. As regiões Sul e Centro do estado lideram os registros, com destaque para Dourados, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, que somaram 29 acidentes — número superior ao conjunto formado por Campo Grande, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari.

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