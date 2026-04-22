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Atenção dobrada! Gravação do 'Cê tá doido' altera trânsito na Duque de Caxias

Interdições começaram às 15h desta quarta-feira e seguem até 22h; motoristas devem usar rotas alternativas

22 abril 2026 - 15h28Taynara Menezes    atualizado em 22/04/2026 às 15h30
Palco sendo montado no posto da DuquePalco sendo montado no posto da Duque   (Foto: Reprodução)

A gravação do DVD “Cê tá doido” vai alterar o trânsito na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, a partir da tarde desta quarta-feira (22). As interdições começaram às 15h e seguem até as 22h.

No sentido bairro/centro, o fluxo de veículos não terá bloqueios. Já no sentido centro/bairro, será necessário utilizar rotas alternativas durante o período de interdição.

O desvio começa na Rua dos Guaranis, seguindo pelas ruas dos Lírios e Avenida Murilo Rolim Júnior, além das avenidas Capibaribe, João Júlio Dittimar e Júlio de Castilho, até a Rua Teófilo Otoni.

Os cruzamentos da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Murilo Rolim Júnior e com a Avenida Capibaribe estarão interditados por conta da montagem da estrutura do evento.

Acesso ao aeroporto será mantido

Apesar das mudanças, o acesso ao Aeroporto de Campo Grande será preservado. Motoristas devem utilizar a faixa esquerda da Avenida Duque de Caxias, no sentido centro/bairro, a partir da região da Base Aérea e do Assaí Atacadista.

Quem vem do bairro Silvia Regina também poderá acessar o terminal por rotas alternativas, passando pelas ruas Capibaribe, das Papoulas, Florianópolis e Brasília.

Equipes de trânsito estarão posicionadas para orientar os condutores e organizar o fluxo durante toda a programação.

A recomendação é de atenção redobrada e, sempre que possível, evitar a região no período das interdições.

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