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Com pipoca grátis, CineSolarzinho exibe filme em praça de Anaurilândia

Evento começa às 19h e é aberto para toda a família nesta quarta-feira

22 abril 2026 - 11h50Sarah Chaves
Foto: Lucas RosenFoto: Lucas Rosen  

Anaurilândia recebe nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, o CineSolarzinho, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre na Praça João Aranda Guirado, no Centro. A programação inclui exibição de curtas educativos e o filme “Divertida-Mente 2”, além de pipoca gratuita para o público.

O evento é aberto a todas as idades e conta com recursos de acessibilidade. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para o Clube Municipal – Parque de Exposição Maurício Tomazine.

Além das sessões, o público poderá visitar o furgão do projeto, equipado com placas solares e transformado em uma estação móvel de ciência, tecnologia e sustentabilidade. O espaço reúne experiências interativas e mostra, na prática, como a energia solar é usada para gerar eletricidade e viabilizar as exibições.

A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e despertar o interesse de crianças e jovens por temas como meio ambiente e inovação. A ação integra o Circuito CESP 2026 em Mato Grosso do Sul, que também passa por Batayporã.

O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da CESP, apoio da Prefeitura de Anaurilândia e produção da Brazucah Produções, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.
 

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