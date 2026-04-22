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Operação da PF mira esquema de ocultação de patrimônio em MS

Ação investiga esquema de ocultação de bens e movimentações ilícitas

22 abril 2026 - 13h23Vinicius Costa
Operação aconteceu em Campo Grande e Ponta PorãOperação aconteceu em Campo Grande e Ponta Porã   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Octano em Ponta Porã e Campo Grande para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A ação cumpre mandados judiciais com foco em desarticular a estrutura financeira do grupo investigado.

De acordo com as informações, a ofensiva é resultado de investigações que identificaram movimentações suspeitas e mecanismos utilizados para esconder valores de origem ilícita, incluindo estratégias de dissimulação patrimonial.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais federais realizaram buscas e apreensões em endereços ligados aos investigados, com recolhimento de documentos e equipamentos que devem subsidiar o avanço das apurações.

Além das medidas de campo, a Justiça também autorizou ações de bloqueio e restrição de bens, com o objetivo de interromper a continuidade das atividades ilegais e preservar valores para eventual ressarcimento.

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