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Saúde

Com apenas 18% de cobertura, vacinação contra gripe preocupa e Capital terá Dia D neste sábado

Campo Grande já soma 287 casos de SRAG em 2026, com mortes por Influenza e aumento na procura por atendimento

22 abril 2026 - 14h22Taynara Menezes

A baixa adesão à vacinação contra a gripe em Campo Grande tem acendido um alerta nas autoridades de saúde. Mesmo com o avanço dos casos de doenças respiratórias, apenas 18% do público prioritário se imunizou até o momento.

Os dados reforçam a preocupação: em 2026, o município já registra 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e cinco mortes.

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) promove neste sábado (25) um novo Dia D de vacinação, na tentativa de ampliar a cobertura e conter o avanço da doença. A campanha teve início em 26 de março, mas a procura segue abaixo do esperado.

Além dos números, a pressão já é percebida na rede pública de saúde. Unidades de urgência e emergência enfrentam aumento na demanda por atendimentos, impulsionado pela maior circulação de vírus respiratórios, o que pode provocar superlotação e impactar no tempo de espera.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, alerta que a situação pode se agravar com a queda das temperaturas, cenário que favorece a disseminação de vírus respiratórios.

Mobilização em toda a cidade

Para facilitar o acesso da população, 27 unidades de saúde estarão abertas neste sábado, das 7h30 às 16h45. Também haverá vacinação na região central, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h.

As unidades estarão distribuídas em todas as regiões da cidade, incluindo os distritos Segredo, Imbirussu, Bandeira, Lagoa, Prosa/Centro e Anhanduizinho.

A vacinação é voltada aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, além de profissionais da saúde, educação, transporte e segurança.

A Sesau reforça que a vacina segue disponível durante a semana nas Unidades de Saúde da Família e que a adesão da população é fundamental para reduzir casos graves e evitar novas mortes.

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