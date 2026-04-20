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Dourados começa vacinação contra Chikungunya na próxima segunda com público restrito

Imunização será destinada a pessoas de 18 a 59 anos, com triagem prévia e meta de alcançar cerca de 43 mil moradores

20 abril 2026 - 15h29Taynara Menezes
Esquema vacinal foi anunciado nesta segunda-feira (20) pelo secretário municipal de Saúde, Márcio FigueiredoEsquema vacinal foi anunciado nesta segunda-feira (20) pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo   (Foto: Divulgação/Assecom)

A Prefeitura de Dourados inicia na próxima segunda-feira (27) a campanha de vacinação contra a Chikungunya, a ação foi anunciada hoje (20) pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) para conter o avanço da doença no município.

“Nem todas as pessoas poderão tomar a dose em razão das contraindicações estabelecidas pelo Ministério da Saúde”, explica Marcio Figueiredo, secretário municipal de Saúde e coordenador-geral do COE.

A imunização será destinada a pessoas entre 18 e 59 anos, conforme regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Antes de receber a dose, os moradores passarão por avaliação de profissionais de saúde, já que há contraindicações específicas para determinados grupos.

As doses da vacina começaram a chegar ao município e serão distribuídas às unidades de saúde na sexta-feira (24), após capacitação das equipes de enfermagem e vacinadores realizada nos dias 22 e 23. A partir do dia 27, a vacinação será ofertada em todas as salas do município, incluindo unidades da saúde indígena.

No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, está prevista uma ação especial em formato drive-thru, das 8h às 12h, no pátio da Prefeitura de Dourados.

A meta da campanha é vacinar cerca de 43 mil pessoas, o equivalente a aproximadamente 27% da população-alvo. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Anvisa em abril de 2025.

De acordo com dados do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, o município registra 4.972 casos prováveis de Chikungunya, sendo 2.074 confirmados e 8 mortes já contabilizadas, a maioria na Reserva Indígena.

A Chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode causar febre alta e dores intensas nas articulações, que em alguns casos se tornam crônicas. A vacina é aplicada em dose única, mas não pode ser administrada em gestantes, imunossuprimidos e pessoas com outras condições específicas de saúde, além de casos recentes de infecção ou vacinação.

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