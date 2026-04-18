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Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande

O homem com mandado em Aquidauana foi identificado e acabou detido dentro do parque

18 abril 2026 - 15h31Sarah Chaves    atualizado em 18/04/2026 às 16h05
Sistema de monitoramento na ExpograndeSistema de monitoramento na Expogrande   (Ascom/Acrissul)

Um homem de 48 anos foi preso na tarde deste sábado (18) durante a Expogrande 2026, em Campo Grande, após ser identificado por sistema de reconhecimento facial com mandado de prisão em aberto expedido em Aquidauana.

A abordagem ocorreu no Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde a tecnologia cruzou imagens dos visitantes com bancos de dados oficiais e apontou a pendência judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e localizaram o suspeito dentro do evento.

De acordo com o delegado Antonio Souza Ribas Junior, policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro) fizeram a abordagem e confirmaram a identidade do homem ainda no local. Ele foi preso e levado à base operacional montada no parque, sendo posteriormente encaminhado à Depac Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão integra a Operação Acrissul, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) em parceria com a Acrissul, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial como projeto piloto para reforçar a segurança durante a feira.

O sistema, baseado em inteligência artificial, permite identificar pessoas com pendências judiciais em meio ao grande fluxo de público. A operação conta com atuação integrada da Polícia Civil, GOI, Garras e Polícia Militar, com foco em prevenção e resposta rápida durante o evento, que reúne milhares de visitantes em Campo Grande.

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