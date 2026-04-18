Mulher é denunciada ao sair para dançar e deixar a filha trancada no carro no Noroeste

Uma mulher foi denunciada por deixar a filha de 6 anos trancada dentro de um carro enquanto saía para dançar em um bar no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande na noite de sexta-feira (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, o pai das crianças, que tem guarda compartilhada, foi até o endereço após receber ligação da filha de 10 anos pedindo que fosse buscá-la. Ele foi até o local e encontrou a ex-companheira em frente a um bar, consumindo bebida alcoólica. Ao questionar sobre a outra filha, de 6 anos, a mulher teria reagido de forma alterada.
Ainda conforme o registro, o pai localizou a criança dormindo sozinha dentro de um carro, com os vidros fechados, a cerca de 100 metros da mãe. Ele começou a gravar a situação com o celular, momento em que um homem, ligado à mulher, tentou impedir a filmagem e houve discussão no local.
A Polícia Militar foi acionada, fez a abordagem e verificou a situação da criança. Após a intervenção, a mulher deixou o local com a filha.
O caso foi registrado como maus-tratos contra menor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.