Menu
Menu Busca sábado, 18 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é denunciada ao sair para dançar e deixar a filha trancada no carro no Noroeste

O pai da criança flagrou a situação e acionou a polícia

18 abril 2026 - 17h10Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Uma mulher foi denunciada por deixar a filha de 6 anos trancada dentro de um carro enquanto saía para dançar em um bar no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande na noite de sexta-feira (17). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai das crianças, que tem guarda compartilhada, foi até o endereço após receber ligação da filha de 10 anos pedindo que fosse buscá-la. Ele foi até o local e encontrou a ex-companheira em frente a um bar, consumindo bebida alcoólica. Ao questionar sobre a outra filha, de 6 anos, a mulher teria reagido de forma alterada.

Ainda conforme o registro, o pai localizou a criança dormindo sozinha dentro de um carro, com os vidros fechados, a cerca de 100 metros da mãe. Ele começou a gravar a situação com o celular, momento em que um homem, ligado à mulher, tentou impedir a filmagem e houve discussão no local.

A Polícia Militar foi acionada, fez a abordagem e verificou a situação da criança. Após a intervenção, a mulher deixou o local com a filha.

O caso foi registrado como maus-tratos contra menor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Reportar Erro
Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Redes sociais/Corpo de Bombeiros do Maranhão
Polícia
Mulher morre atacada por pit bull enquanto dava banho no animal em casa
Identificado piloto de MS morto em queda de avião no interior de SP
Polícia
Identificado piloto de MS morto em queda de avião no interior de SP
Foto: Jornal A Princesinha News
Polícia
Motociclista sofre fratura exposta após bater em poste em Aquidauana
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Foto: Linea Fronteriza Notícias
Polícia
Homem de 40 anos é morto com múltiplas facadas na fronteira
Charles Cano da Mota - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Juiz autoriza visita a subtenente que atirou na companheira e tentou suicídio em Campo Grande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC
Destroços do avião monomotor Cessna
Polícia
Piloto de MS morre após queda de avião no interior de SP
Depac Dourados
Polícia
Mulher grávida acusa ex de invadir casa em Dourados
Enfermeira morre durante cirurgia em Aquidauana
Polícia
Enfermeira morre durante cirurgia em Aquidauana

Mais Lidas

Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande