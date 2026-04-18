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Piloto de MS morre após queda de avião no interior de SP

Monomotor estava suspenso por irregularidades e causas do acidente são investigadas

18 abril 2026 - 13h32Sarah Chaves
Destroços do avião monomotor CessnaDestroços do avião monomotor Cessna   (Muryel Boian/TV TEM)

Um avião de pequeno porte caiu na madrugada deste sábado (18) em uma área rural de Altair, no interior de São Paulo, e o piloto morreu carbonizado. A aeronave caiu em uma fazenda próxima a uma frente de colheita de cana-de-açúcar, e o acidente foi percebido por trabalhadores, que relataram um forte clarão seguido de incêndio.

O piloto era morador do distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e estava sozinho na aeronave no momento da queda. O corpo foi encontrado dentro da fuselagem, já consumida pelas chamas, o que pode dificultar a identificação oficial.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Também atuam no local peritos da Polícia Científica e técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), responsáveis por apurar as causas do acidente. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

A aeronave, um monomotor modelo Cessna U206E, tinha registro  pertencente à Igor Leite Distribuidora Ltda e, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso por irregularidades, o que indica que não estava autorizada a operar.

Familiares do piloto já foram comunicados e aguardam os procedimentos legais para reconhecimento e traslado do corpo para Mato Grosso do Sul.
 

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