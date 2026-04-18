Piloto de MS morre após queda de avião no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu na madrugada deste sábado (18) em uma área rural de Altair, no interior de São Paulo, e o piloto morreu carbonizado. A aeronave caiu em uma fazenda próxima a uma frente de colheita de cana-de-açúcar, e o acidente foi percebido por trabalhadores, que relataram um forte clarão seguido de incêndio.

O piloto era morador do distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e estava sozinho na aeronave no momento da queda. O corpo foi encontrado dentro da fuselagem, já consumida pelas chamas, o que pode dificultar a identificação oficial.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Também atuam no local peritos da Polícia Científica e técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), responsáveis por apurar as causas do acidente. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

A aeronave, um monomotor modelo Cessna U206E, tinha registro pertencente à Igor Leite Distribuidora Ltda e, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso por irregularidades, o que indica que não estava autorizada a operar.

Familiares do piloto já foram comunicados e aguardam os procedimentos legais para reconhecimento e traslado do corpo para Mato Grosso do Sul.



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