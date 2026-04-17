Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (17), na rua Rogério Casal Caminha, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O corpo estava caído na calçada, escorado em uma parede.
A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Polícia Militar foi acionada para os procedimentos no local. Caso sejam constatados indícios de crime, a Polícia Civil e a Perícia Técnica devem ser chamadas para os levantamentos.
Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem do JD1, o homem apresenta características de pessoa em situação de rua. A cena chama a atenção de moradores e curiosos que se aglomeraram nas proximidades.Reportar Erro
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