Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 17/04/2026 às 21h42

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (17), na rua Rogério Casal Caminha, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O corpo estava caído na calçada, escorado em uma parede.

A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Polícia Militar foi acionada para os procedimentos no local. Caso sejam constatados indícios de crime, a Polícia Civil e a Perícia Técnica devem ser chamadas para os levantamentos.

Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem do JD1, o homem apresenta características de pessoa em situação de rua. A cena chama a atenção de moradores e curiosos que se aglomeraram nas proximidades.

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