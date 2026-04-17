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Feriado de Tiradentes: comércio de Campo Grande poderá abrir no dia 21 de abril

Abertura é facultativa e deve seguir regras da convenção coletiva, com compensações aos trabalhadores

17 abril 2026 - 18h12Gabrielly Gonzalez

Com a chegada do feriado nacional de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande informou que o comércio da Capital está autorizado a funcionar normalmente.

A abertura é facultativa e deve seguir as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre os sindicatos patronal e dos empregados.

Para os estabelecimentos que optarem por abrir, o horário permitido é das 9h às 18h, tanto para lojas de rua quanto para centros comerciais.

Entre as regras, está a obrigatoriedade de pagamento de indenização aos funcionários, conforme previsto na CCT, além da concessão de folga compensatória em outra data. Os empresários também devem cumprir todas as obrigações trabalhistas específicas para feriados.

Já os supermercados seguem regras próprias e devem manter o atendimento habitual ao público. Os shoppings centers da Capital funcionam com horários diferenciados, geralmente priorizando as áreas de lazer e alimentação.

A CDL destaca que o funcionamento no feriado pode representar uma oportunidade para os lojistas aumentarem as vendas, já que muitos consumidores aproveitam o dia de folga para realizar compras.

Por outro lado, repartições públicas municipais e estaduais, além das agências bancárias, estarão fechadas para atendimento presencial no dia 21, com retorno das atividades no dia seguinte.

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