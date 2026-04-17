Menu
Menu Busca sexta, 17 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Cidade

Estado cria unidade para gerir novo modelo de rodovias

Decreto estrutura gestão do Rodar MS, programa bancado por empréstimo de R$ 1 bilhão

17 abril 2026 - 09h36Sarah Chaves
Rodovia MS-141 em NaviraíRodovia MS-141 em Naviraí   (Divulgação)

A criação de uma nova estrutura para gerir investimentos em rodovias de Mato Grosso do Sul foi oficializada pelo governo do Estado. Decreto publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial institui a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada ao Escritório de Parcerias Estratégicas, para coordenar e acompanhar a execução do programa Rodar MS.

A medida ocorre poucos dias após a assinatura de um empréstimo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em Brasília, recurso que vai financiar o programa. A proposta representa uma mudança na forma como o Estado lida com suas rodovias, apostando em contratos de longo prazo que exigem não só a execução das obras, mas também a manutenção contínua das estradas.

Na prática, o modelo busca evitar o ciclo de “remendos” recorrentes. Em vez de recuperar o asfalto e voltar apenas quando surgem problemas, o Estado passa a cobrar desempenho permanente das empresas contratadas. A expectativa é reduzir custos com intervenções emergenciais e melhorar a qualidade das vias ao longo do tempo.

O programa prevê a requalificação de cerca de 730 quilômetros de rodovias estaduais, principalmente na região do Vale do Ivinhema, incluindo trechos como as MS-141, MS-145 e MS-147. Mais de 20 municípios devem ser beneficiados.

Agora o decreto cria a UGP vinculada ao Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), com a função de centralizar o planejamento, monitoramento e avaliação das ações. Caberá à unidade acompanhar licitações, gerir contratos, supervisionar o fluxo financeiro e garantir o cumprimento das metas estabelecidas, inclusive as ligadas à segurança viária e à adaptação das estradas a eventos climáticos.

A estrutura também será responsável por operacionalizar o contrato de financiamento internacional, administrar os recursos e prestar contas sobre a execução do programa. A equipe será formada por servidores e consultores técnicos, selecionados conforme critérios exigidos pelo próprio banco financiador.

O modelo adotado combina formatos como o Crema (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias) e o DBM (Design, Build, Maintain), que integram desde o projeto até a conservação das vias por vários anos. No caso do Rodar MS, a previsão é que as empresas fiquem responsáveis pela manutenção das rodovias por até uma década após a recuperação.

Com prazo de implantação estimado em cinco anos a duração dos trabalhos da UGP vai até 2034.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Equipes do Samu fizeram o atendimento na vítima
Polícia
Usuário de drogas agride os pais com pauladas em Campo Grande e foge
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Desorientado e com lesões na cabeça, homem é socorrido no Jardim Tarumã
Promotora de Justiça e juiz durante o julgamento - Foto: JD1
Justiça
Acusado de matar 'Dan Dan' a tiros no Jardim Noroeste é absolvido pela Justiça
Cadeira do réu vazia - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
Réu não aparece e julgamento sobre assassinato de 'Dan Dan' segue em Campo Grande
Projeto da LDO 2027 é entregue na Câmara Municipal
Cidade
LDO chega à Câmara sob cobrança por avanços
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
Homem pega 12 anos de prisão por matar jovem a tiros no Jardim Colúmbia
Atendimento do passe do estudante muda de endereço na próxima semana; confira
Cidade
Atendimento do passe do estudante muda de endereço na próxima semana; confira
Divulgação / PREFCG
Trânsito
Mudança no trânsito em Campo Grande: rua Sete de Setembro passa a ser mão única
Carro foi periciado - Foto: Divulgação / PCMS
Polícia
Polícia identifica motorista de acidente que deixou mãe e filho em estado grave no Noroeste

Mais Lidas

Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026