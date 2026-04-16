Atendimento do passe do estudante muda de endereço na próxima semana; confira

O atendimento presencial do passe do estudante em Campo Grande terá novo endereço a partir do da próxima quarta-feira (22), os usuários deverão se dirigir à Rua Sete de Setembro, nº 144, na região central da cidade.
A mudança busca facilitar o acesso dos estudantes, concentrando o serviço em uma área mais central e de fácil deslocamento. O novo espaço foi estruturado para oferecer mais comodidade a quem precisa de atendimento presencial.
O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com foco em serviços como regularização e acompanhamento cadastral.
A alteração faz parte de medidas para melhorar o atendimento ao público, com mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços prestados.
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