A nova engenharia das sobras eleitorais e seus reflexos nas eleições de 2026

As eleições proporcionais brasileiras — nas quais se disputam os cargos de vereadores e deputados — sempre conviveram com um elemento técnico de difícil compreensão pública: a distribuição das chamadas “sobras eleitorais”.



Em 2024, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma inflexão relevante nesse tema ao julgar as ADIs 7.325, 7.263 e 7.228, redefinindo não a fórmula matemática, mas o próprio alcance democrático do sistema.



Até então, a Lei nº 14.211/2021 condicionava o acesso às sobras a uma cláusula de desempenho: somente partidos que atingissem 80% do quociente eleitoral e candidatos com ao menos 20% poderiam disputar as vagas remanescentes. O STF reputou essa exigência inconstitucional, por violar os princípios da proporcionalidade e do pluralismo político, afastando restrições não previstas na Constituição.



O resultado foi uma reinterpretação estrutural: todos os partidos passam a participar da etapa final de distribuição das vagas, ampliando a competitividade e reduzindo distorções representativas. Embora o método de cálculo — baseado em médias sucessivas — tenha sido mantido, a ampliação do universo de concorrentes altera significativamente os resultados práticos, inclusive com efeitos retroativos às eleições de 2022, que culminaram na reconfiguração de mandatos parlamentares.



A metodologia atual pode ser assim sintetizada: inicialmente, calcula-se o quociente eleitoral (votos válidos divididos pelo número de vagas). Em seguida, apura-se o quociente partidário (votos válidos do partido divididos pelo quociente eleitoral), que define as cadeiras obtidas diretamente por cada legenda. As vagas restantes são distribuídas pelas chamadas sobras.



Nessa etapa, aplica-se a fórmula das médias: divide-se o total de votos do partido pelo número de cadeiras já obtidas acrescido de um. A vaga é atribuída ao partido que apresentar a maior média, repetindo-se o procedimento até o preenchimento integral das cadeiras.



Exemplificando: suponha três partidos com 100 mil, 80 mil e 40 mil votos, que já tenham conquistado, respectivamente, 3, 2 e 1 cadeiras. As médias seriam: 25 mil, 26,6 mil e 20 mil. A vaga remanescente seria atribuída ao segundo partido, que possui a maior média. O cálculo é então refeito até a distribuição completa.



A decisão do STF, portanto, não alterou a matemática, mas redefiniu quem pode participar do cálculo — o que, em sistemas proporcionais, é determinante. Trata-se de uma mudança de elevada densidade constitucional, que reforça a lógica representativa e impõe novos desafios estratégicos a partidos e candidatos.



É preciso deixar claro que o Supremo reposicionou o sistema proporcional brasileiro em direção à maior abertura e fidelidade ao voto coletivo, evidenciando que, no Direito Eleitoral, pequenas alterações normativas podem produzir grandes efeitos políticos.

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