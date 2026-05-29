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Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário

A troca de tiros aconteceu no bairro Itamaracá, região leste de Campo Grande

29 maio 2026 - 23h05Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 29/05/2026 às 23h11
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internadosUPA Universitário, onde suspeitos estavam internados   (Reprodução/Google Maps)

Os dois suspeitos que ficaram feridos durante uma troca de tiros com equipes da 6ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), na noite desta sexta-feira (29), na região leste de Campo Grande, não resistiram aos ferimentos e morreram após darem entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

A troca de tiros aconteceu no bairro Itamaracá. Os suspeitos, até então não identificados, haviam sido socorridos ainda com vida pelos próprios policiais militares logo após o confronto e encaminhados para atendimento médico.

Inicialmente, a Força Tática realizava patrulhamento pela região quando percebeu a movimentação de dois indivíduos que saíam de uma residência e aparentavam portar objetos na cintura.

Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos correram para dentro do imóvel e, segundo a versão policial, efetuaram disparos contra a equipe. Os militares revidaram e, após o cessar dos tiros, encontraram os dois homens feridos, que foram socorridos, mas não resistiram.

O local ficou isolado para trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. As armas usadas pelos suspeitos serão devidamente apreendidas.

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