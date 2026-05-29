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Acusada de tentativa de latrocínio é presa escondida em chácara na BR-262

Mulher de 35 anos foi capturada em ação conjunta das delegacias especializadas DERF e DERFUV nesta sexta-feira

29 maio 2026 - 19h12Vinicius Costa
Derf é quem realizou a prisãoDerf é quem realizou a prisão   (Divulgação/PCMS)

Uma mulher de 35 anos, investigada por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), foi presa pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (29), em Campo Grande. A suspeita, identificada pelas iniciais S.C.P., estava escondida em uma chácara às margens da rodovia BR-262 e foi alvo de um mandado de prisão temporária.

A captura foi realizada por agentes do Setor de Investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), em uma ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERFUV). De acordo com os policiais, a mulher não ofereceu resistência no momento da abordagem.

A ordem judicial de prisão temporária tem validade de 30 dias e foi expedida pelo Poder Judiciário após as investigações apontarem indícios suficientes da participação da suspeita no crime de assalto violento.

Após o cumprimento do mandado, a investigada foi conduzida para a sede da DERF, onde passou pelos trâmites legais. Ela permanecerá na carceragem à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia nos próximos dias.

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