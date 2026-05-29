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PM apreende 1,4 tonelada de maconha em caminhonete furtada em Sete Quedas

Droga foi encontrada em veículo abandonado durante ação da Operação Integrar Sul Fronteira

29 maio 2026 - 12h53Sarah Chaves

Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) apreenderam cerca de 1,4 tonelada de maconha e recuperaram uma caminhonete furtada nesta semana, na zona rural de Sete Quedas, durante ações da Operação Integrar – Sul Fronteira.

A apreensão ocorreu em uma estrada vicinal que liga a MS-160 à Vila Junqueira. Durante patrulhamento, equipes de Amambai e Naviraí localizaram uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton abandonada às margens da via, sem placas de identificação e com sinais de avarias.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 87 fardos de maconha distribuídos na caçamba e no interior da caminhonete. Após a pesagem, a carga totalizou aproximadamente 1.465 quilos da droga.

Em consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que a caminhonete possuía registro de furto em Assis Chateaubriand (PR). Segundo a Polícia Militar, o prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de R$ 2,9 milhões.

Com apoio da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas, onde o caso foi registrado. Nenhum suspeito foi localizado e as circunstâncias do transporte do entorpecente serão investigadas.
 

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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