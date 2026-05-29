Menu
Menu Busca sexta, 29 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Economia

Prazo para declarar Imposto de Renda termina nesta sexta

Perda de prazo acarreta em multa e torna CPF irregular

29 maio 2026 - 12h36Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Receita FederalReceita Federal   (Joédson Alves/Agência Brasil)

Termina às 23h59, horário de Brasília, desta sexta-feira (29) o prazo para declaração do Imposto de Renda. Até ontem (28), 11,5% dos contribuintes (5,1 milhões de pessoas) ainda não haviam acertado as contas com o leão. Quem perde o prazo de envio da declaração pagará multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Além disso, o CPF do contribuinte deixa de ser regular e se torna “pendente de regularização”. Segundo o auditor-fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca, as consequências de não entregar a declaração do imposto de renda vão de entraves para abrir uma conta bancária até a emissão de passaporte.

“Nessas situações, o próprio mercado começa a olhar para esse contribuinte de forma diferente. Bancos podem não aceitar abertura de contas de uma pessoa que tá com pendência na Receita Federal; empréstimos acabam sendo negados porque a pessoa tem uma pendência; o passaporte já não é emitido. A pessoa passa a ter uma série de problemas porque o CPF tá pendente”.

É importante lembrar que o fato de a pessoa não ter entregue a declaração ou estar na malha fina por anos anteriores não a desobriga de declarar neste ano. 

O programa gerador da declaração está disponível desde 19 de março.

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Meios de declarar - A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador (78,1%), enquanto 15,5% dos contribuintes recorreram ao preenchimento on-line, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco (nuvem da Receita), e 6,4% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets.

Um total de 59,6% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 55% dos envios.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 0 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta
Comércio liderou as estatísticas de empregos formais
Economia
Desemprego chega a 5,8% no trimestre encerrado em abril, diz IBGE
Posto de combustível
Economia
Petrobras sobe gasolina em R$ 0,48, mas impacto nos postos será menor
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Beneficiários do NIS final 9 recebem parcela do Bolsa Família nesta quinta
O prazo para entregar a declaração começou em 23 de março e termina às 23h59min59s desta sexta-feira, 29 de maio
Economia
A dois dias do fim do prazo, 7,7 milhões não enviaram declaração do IR
Inflação e juros altos fazem varejo segurar novas contratações
Economia
Confiança do comércio cai e varejo desacelera abertura de vagas
Prévia da inflação varia 0,62%, influenciada por alimentação e bebidas
Economia
Prévia da inflação varia 0,62%, influenciada por alimentação e bebidas
Cartão do Bolsa Família
Economia
Bolsa Família retirou 5,1 milhões de famílias da pobreza, diz ministro
Beneficiários do NIS final 7 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Economia
Beneficiários do NIS final 7 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Última parcela do IPVA vence essa semana
Economia
Última parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026