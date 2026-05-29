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Integrantes do PCC vão a júri popular por 'tribunal do crime' em Três Lagoas

Juiz apontou gravidade do caso e estrutura da facção criminosa para negar que acusados recorram da decisão em liberdade

29 maio 2026 - 12h23Vinícius Santos
Fórum da Comarca de Três Lagoas - Foto: José Roberto Almeida / Reprodução / GoogleFórum da Comarca de Três Lagoas - Foto: José Roberto Almeida / Reprodução / Google  

O juiz Rodrigo Pedrini Marcos, de Três Lagoas, determinou que os réus Fábio Pereira de Souza, Fernando Teles Viana, Kelvyn Renato da Silva Pereira, Luciano Oliveira dos Santos, Maurício Fernando Piovezam, Micael Henrique Kavalek Moura, Priscila Dayane Ferreira Silva, René Pereira Farias, Thalia Cantero de Oliveira Souza e Wesley Celestino Honorato da Silva sejam levados a júri popular pelo assassinato de Pablo Cristian Azambuja Queiroz.

Conforme a decisão, os acusados, apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), também responderão pela ocultação do cadáver da vítima. Os crimes teriam ocorrido no dia 20 de setembro de 2022, no bairro Vila Guanabara, em Três Lagoas. 

Segundo os autos, Pablo teria sido sequestrado e privado de liberdade, sendo submetido ao chamado “tribunal do crime”. De acordo com dados processuais, Pablo Cristian, que à época era investigado pela suposta prática de estupro de vulnerável contra a própria filha, teria sido julgado informalmente por integrantes da organização criminosa.

Na decisão, o magistrado também negou aos réus o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia que os encaminha ao Tribunal do Júri. O juiz destacou “em vista a gravidade do crime em comento” e ressaltou que os acusados fazem parte de facção criminosa de grande porte, com estrutura internacional e capacidade de prover auxílio material para práticas ilícitas.

Com isso, mesmo em caso de eventual recurso, os réus permanecem presos até o julgamento pelo Tribunal do Júri ou desfechos recursais.

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