Mulher é agredida com pedaço de madeira por duas adolescentes em Rio Brilhante

Uma mulher, de 33 anos, foi agredida por duas adolescentes, de 15 e 12 anos, na noite de domingo (24), em Rio Brilhante, em uma ocorrência que terminou com intervenção da Polícia Militar e encaminhamento das envolvidas à delegacia.

A Polícia Militar de Rio Brilhante atendeu a ocorrência por volta das 22h30, registrada como lesão corporal dolosa e ameaça, em uma residência localizada na rua Expedicionário João Maria Silveira Marques.

Conforme o registro policial, a vítima relatou que estava conversando com uma vizinha quando passou a ser hostilizada pelas duas adolescentes. Durante a discussão, uma das menores teria atingido a mulher na região da cabeça com um pedaço de madeira, causando um ferimento na testa. A outra adolescente teria feito ameaças contra a vítima.

Durante a intervenção policial, as duas adolescentes apresentavam comportamento exaltado e nervosismo, segundo a ocorrência.

Diante da situação, as menores foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, acompanhadas de sua responsável legal, para as providências cabíveis.

A vítima foi levada ao hospital para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito, que constatou lesão na região frontal da testa. Após o atendimento, ela também foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.

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