Nova Lima entra em cronograma de obras da rede de esgoto em Campo Grande

A ampliação da rede de esgoto em bairros de Campo Grande deve impactar diretamente a saúde e a rotina escolar de crianças atendidas pelas obras. Na região do Nova Lima e em outros bairros da Capital, equipes trabalham na implantação da nova rede coletora de esgoto ao longo desta semana.

Dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil mostram que a falta de saneamento básico afeta o desenvolvimento infantil e a frequência escolar. Segundo levantamento baseado na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, cerca de 6,6 milhões de crianças de até seis anos deixaram de frequentar creches, escolas ou atividades sociais por problemas ligados à ausência de coleta e tratamento de esgoto.

O estudo também aponta que quatro em cada dez crianças nessa faixa etária precisaram interromper atividades do dia a dia por doenças relacionadas à falta de saneamento, como diarreia, rotavírus e outras enfermidades de veiculação hídrica.

Além dos impactos na saúde, o levantamento indica reflexos no aprendizado. Crianças sem acesso adequado ao saneamento apresentaram maior índice de faltas escolares e desempenho inferior em avaliações educacionais.

Na região atendida pelas obras, a expectativa é de melhora na qualidade de vida das famílias. Diretora da EMEI Michel Scaff, Irene Távora afirmou que a chegada da rede de esgoto deve trazer reflexos positivos para os alunos. “A rede de esgoto é qualidade de vida, saúde e bem-estar para toda a população. O impacto para as crianças será totalmente positivo e elas serão mais saudáveis”.

Entre os dias 25 e 29 de maio, equipes da concessionária executam obras em 38 ruas distribuídas em nove bairros de Campo Grande.

No Jardim Botafogo, os trabalhos acontecem nas ruas Barrabas, Pedra Azul, Pentecoste e Penalva. No Guanandi II, as equipes atuam na Avenida Ezequiel Ferreira Lima.

No Tijuca, as obras ocorrem nas avenidas Marechal Deodoro e Conde de Boa Vista, além das ruas Rio da Prata, Paraguaçú, Culuene, Bartolomeu Mitre, Xavantes e Alfredo Lisboa.

Também há frentes de trabalho na Rua Filomena Segundo Nascimento, no Itamaracá; em ruas do Estrela Dalva; e no Nova Lima, nas ruas Venâncio Aires, dos Amigos, Medalha, Aparecida Secco Thomé Baptista, Leopoldina Ferraz Barbosa e Dálas.

As obras seguem ainda no Centenário, Tiradentes e Jardim Columbia.

Segundo a concessionária, o cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.



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