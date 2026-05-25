Falso moto Uber é preso pela PM operando esquema de 'disk drogas' no Monte Castelo

Um homem, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (25), suspeito de operar um esquema de “disk drogas” no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A prisão aconteceu durante ação da Força Tática da 11ª CIPM.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe realizava rondas pela avenida Mascarenhas de Moraes quando avistou o condutor de uma motocicleta Honda Titan vermelha, com placa de Goiânia (GO), parado na via urbana mexendo no telefone celular.

Ao ser abordado pelos policiais e questionado se estava tudo tranquilo, devido ao horário e à forma em que estava estacionado, o suspeito afirmou que trabalhava como moto Uber. No entanto, os militares perceberam que ele não possuía outro capacete, carregando apenas uma mochila nas costas.

Diante da situação, os policiais perguntaram onde estaria o equipamento de segurança necessário para transportar passageiros. Nesse momento, conforme o registro policial, o suspeito arrancou bruscamente com a motocicleta e iniciou fuga em alta velocidade.

Ainda segundo o boletim, foi realizado acompanhamento tático, com uso de sinais sonoros e luminosos, porém o motociclista desobedeceu às ordens de parada e passou a furar diversos sinais vermelhos pela Mascarenhas de Moraes, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

A perseguição terminou na rotatória da Mascarenhas de Moraes com a rua 14 de Julho, quando o suspeito tentou passar por dentro de um posto de combustíveis que estava fechado. Durante a manobra, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu ao solo e acabou detido.

Durante revista na mochila carregada pelo suspeito, os policiais encontraram 91 porções de substância análoga à maconha/haxixe embaladas em sacos zip lock, 21 porções de cocaína também embaladas, 79 comprimidos de ecstasy, além de dois aparelhos celulares e R$ 101,50 em dinheiro trocado e moedas.

Aos policiais, o suspeito relatou que possuía R$ 4 mil e uma dívida de R$ 10 mil, motivo pelo qual teria decidido investir na venda de drogas. Segundo o registro, ele afirmou que comercializava os entorpecentes por meio de telefonemas, utilizando o esquema conhecido como “disk drogas”.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Polícia Civil. O flagrante foi registrado no Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol).

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