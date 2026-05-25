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Adolescente é morto a tiros na frente da esposa e do filho em Dourados

Pelo menos dois indivíduos são suspeitos na participação do homicídio

25 maio 2026 - 08h40Vinicius Costa
Adolescente foi morto dentro da própria residênciaAdolescente foi morto dentro da própria residência   (Dourados News/Osvaldo Duarte)

Adolescente, de 16 anos, identificado como Samuel Henrique, foi assassinado a tiros no final da noite deste domingo, dia 24, na frente a esposa e ao filho recém-nascido, na residência onde morava na rua Monte Alegre, no Jardim Pantanal, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Pelo menos dois indivíduos são suspeitos na participação do homicídio, sendo que um deles, chegou a invadir o imóvel para efetuar os disparos contra o garoto, que caiu em um dos cômodos da casa.

Segundo informações do site Ligados na Notícia, familiares disseram as autoridades que Samuel havia saído para fora da residência, enquanto os demais moradores já estariam deitados.

Pouco tempo depois, foi escutado os tiros e visualizado que o adolescente tentou se esconder no imóvel, mas sem sucesso, já que o atirador o perseguiu e efetuou novos disparos. A vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. Os suspeitos não foram localizados e a família disse desconhecer possíveis desavenças ou dívidas envolvendo o adolescente.

O caso foi registrado como homicídio simples.

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