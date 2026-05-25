João César Mattogrosso é exonerado para assumir vaga na Assembleia

João César Mattogrosso (PSDB) foi exonerado do cargo de assessor especial no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), onde atuava como diretor-executivo para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25) e a consolidação na Casa de Leis ocorre na terça-feira (26), possibilitando que o deputado participe da sessão legislativa.

A volta de João César ao Legislativo ocorre após a recontagem dos votos das eleições de 2022, que alterou a composição da Assembleia. Na sexta-feira (22), a Mesa Diretora da ALEMS publicou o Ato 09/2025 declarando aberta a vaga anteriormente ocupada por Neno Razuk (PL) e convocando o tucano para assumir o mandato.

A mudança foi provocada por decisão da Justiça Eleitoral em ação movida pela Procuradoria Regional Eleitoral contra Loester Trutis e Raquelle Trutis, ambos do PL, por captação e gastos ilícitos de recursos de campanha. Com a anulação dos votos do casal e a retotalização realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), houve novo cálculo do quociente eleitoral, resultando na perda de uma cadeira pelo PL e na redistribuição da vaga ao PSDB.

O presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro (PP), confirmou que, após a comunicação oficial do TRE-MS e a publicação do ato, João César já poderia assumir o cargo de forma imediata.

O parlamentar foi diplomado pelo TRE-MS na sexta-feira e tem até 30 dias para tomar posse oficialmente, embora esteja dispensado de prestar novo compromisso por já ter exercido mandato nesta legislatura na condição de suplente na vaga de Pedro Caravina que estava como secretário de Governo.

João César Mattogrosso é bacharel em Direito e atua no agronegócio desde 2011, no segmento de sementes de pastagem. Na vida pública, foi vereador de Campo Grande entre 2017 e 2023, secretário estadual de Cidadania e Cultura entre 2021 e 2022, deputado estadual entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 e secretário-adjunto da Casa Civil do Governo do Estado. Antes da exoneração, ocupava função de assessor especial no Detran-MS.



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