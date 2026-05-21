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João César Mattogrosso pode participar da sessão da ALEMS na próxima semana

Segundo Gerson Claro, Assembleia fará convocação imediata após notificação oficial do TRE-MS

21 maio 2026 - 14h22Sarah Chaves
Alterações nas Comissões das quais Neno participa, poderão ser revistasAlterações nas Comissões das quais Neno participa, poderão ser revistas   (Sarah Chaves/JD1)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), afirmou nesta quinta-feira (21) que João César Mattogrosso (PSDB) será convocado imediatamente após a Casa receber a comunicação oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Segundo ele, depois disso tucano já poderá participar da próxima sessão ordinária da Assembleia, podendo ocorrer a partir de terça-feira (26).

A declaração foi dada após a retotalização dos votos das eleições de 2022 confirmar a troca de cadeiras na ALEMS. Com a nova contagem, o deputado Neno Razuk (PL), que recebeu 17.023 votos, perde o mandato para João César Mattogrosso, primeiro suplente do PSDB, que teve 11.650 votos no pleito.

Durante coletiva de imprensa, Gerson Claro explicou que o TRE-MS ainda precisa diplomar João César como deputado. Conforme o Tribunal, o rito foi marcado para esta sexta-feira (22), às 14h e depois o ofício será enviado à Assembleia para que a mudança seja formalizada. “Assim que a gente tiver essa notificação, a Assembleia imediatamente faz a convocação e dá posse para o deputado”, afirmou o presidente da Alems.

Segundo Gerson Claro, a posse poderá ocorrer de forma reservada ou no plenário, mas a intenção é garantir que o novo parlamentar já participe das atividades legislativas o quanto antes. “Assim que a Assembleia for notificada, imediatamente a gente toma as medidas necessárias para que haja a posse e já a participação do mandato do novo deputado”, disse. 

O parlamentar também comentou que a mudança não deve provocar alterações políticas significativas na base do governo na Assembleia. “Eu não vejo grandes alterações, até porque o deputado Neno era do PL, da base do governo, tem uma atuação muito próxima”, afirmou. No entanto, alterações nas Comissões das quais Neno participa, poderão ser revistas. 

A mudança na composição da ALEMS ocorreu após a exclusão dos votos de Raquelle Trutis do cálculo eleitoral, decisão que alterou a distribuição das sobras partidárias e garantiu ao PSDB a sétima cadeira na Casa. A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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