Senado acelera votação de autoridades indicadas para CNJ, CVM e embaixadas

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, anunciou um esforço concentrado para sabatinas e votação de autoridades na sessão deliberativa desta quarta-feira (20). Entre os principais temas da pauta está a análise da indicação do ministro Benedito Gonçalves para o cargo de corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2026/2028.

A indicação será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relatório sobre o nome de Benedito Gonçalves foi apresentado pelo senador Cid Gomes no último dia 13 de maio. Após a votação na comissão, o processo seguirá para análise do plenário do Senado.

Além da indicação ao CNJ, o Senado também deve realizar sabatinas de diplomatas indicados para embaixadas brasileiras no exterior. A Comissão de Relações Exteriores (CRE) ouvirá os nomes indicados para chefia das embaixadas no Omã, Vietnã, Japão, Belize, Bahamas e Albânia, além do delegado brasileiro junto à Organização das Nações Unidas em Genebra.

Entre os diplomatas indicados estão João Batista do Nascimento Magalhães para a embaixada no Omã, Marcelo Paz Saraiva Câmara para o Vietnã, Paulo Roberto Sores Pacheco para o Japão, Olyntho Vieira para Belize, Ricardo André Vieira Diniz para as Bahamas, Fábio Vaz Pitaluga para a Albânia e Ricardo de Souza Monteiro para atuar junto à ONU e organismos internacionais em Genebra.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) também deve analisar os nomes indicados para a Comissão de Valores Mobiliários. Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo foi indicado para a presidência da CVM, enquanto Igor Muniz foi escolhido para o cargo de diretor do órgão.



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