Menu
Menu Busca terça, 19 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Política

Deputados analisam projeto do TJMS para criação de novos cargos no Judiciário

Tribunal aponta crescimento de ações e defende reforço nas comarcas e na área administrativa

19 maio 2026 - 09h22Sarah Chaves
Foto: Wagner Guimarães/ALEMSFoto: Wagner Guimarães/ALEMS  

A criação de 150 cargos efetivos de analista judiciário no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) será votada em segunda discussão pelos deputados estaduais nesta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A proposta foi encaminhada pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, para reforçar o quadro de servidores nas comarcas e na Secretaria do Tribunal diante do aumento da demanda processual no Estado.

Segundo dados do TJMS, somente em 2024 foram julgados quase 470 mil processos no primeiro grau, além de mais de 615 mil decisões interlocutórias e cerca de 940 mil despachos. O Judiciário estadual também registrou mais de 42 milhões de movimentações processuais ao longo do ano e iniciou 2025 com mais de 773 mil processos em tramitação. Apenas a Comarca de Campo Grande concentrou cerca de 42% das novas ações recebidas em 2024.

De acordo com o Tribunal, os novos cargos devem ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a prestação jurisdicional em Mato Grosso do Sul. O preenchimento das vagas será gradual, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário. O projeto recebeu parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e segue para votação em plenário.

Além da proposta do TJMS, os deputados também analisam outros projetos na sessão desta terça-feira. Entre eles, o texto da deputada Lia Nogueira (PSDB), que inclui no calendário oficial de eventos do Estado o “Baile de Debutantes do Projeto Primavera”, realizado anualmente em Costa Rica. Também será votado projeto do deputado Paulo Corrêa (PL) que concede título de cidadão sul-mato-grossense a uma personalidade que prestou serviços relevantes ao Estado.

Já a deputada Mara Caseiro (PL) apresentou proposta para declarar de utilidade pública estadual a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, hospital de Iguatemi que atende pacientes do SUS. A unidade possui 32 leitos hospitalares e realizou mais de 2 mil internações em 2024, ampliando os atendimentos neste ano.
 

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado federal, Marcos Pollon
Política
Câmara analisa nova punição contra Pollon por manifestação em Campo Grande
Foto: PMCG
Política
Câmara vota mudança no IPTU para manter isenção a famílias de baixa renda
Foto: Danielly Carvalho
Política
PT reúne aliados e amplia articulação com Podemos, PDT e PSOL em MS
Deputado estadual Neno Razuk e João César Mattogrosso
Política
TRE-MS determina recontagem e PSDB deve assumir vaga hoje ocupada pelo PL
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados
Política
Senado vai analisar isenção de ISS para empresas da Copa do Mundo Feminina
Foto: Jhonny Guerra Gai / Reprodução Edição MS
Trânsito
Vereador de Coxim sai ileso de grave acidente na BR-163; carro deu perda total
Agência do INSS
Justiça
STJ autoriza INSS a cancelar benefícios por incapacidade concedidos judicialmente
Joaquim Barbosa tem 71 anos
Política
Joaquim Barbosa se filia ao DC e vira aposta para eleição presidencial
Na cerimônia, Lidio Lopes assumiu oficialmente o comando estadual do Avante
Política
Avante empossa nova diretoria estadual com presença de lideranças nacionais
Fabiana Domingues de Lima/Wikimedia Commons
Política
Caso Banco Master amplia pressão no Congresso por abertura de CPI

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos